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В поселке Яйва отключили очистные сооружения и остановили подачу воды

Без воды остались все жилые дома и социальная инфраструктура Яйвы Александровского округа.
Источник: Комсомольская правда

О крупнейшей коммунальной аварии чуть более часа назад 22 января сообщило МУП «Яйва-Водоканал». Полностью без воды осталась Яйва — один из крупнейших поселков Александровского округа.

По распоряжению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина аварию на контроль взяло краевое Министерство ЖКХ. В ведомстве сообщили, что в результате короткого замыкания электрического трансформатора произошло отключение очистных сооружениях и остановка подачи холодного водоснабжения для всех потребителей поселка.

Сейчас идут работы по замене аварийного трансформатора. Восстановительными работами занимается МУП «Коммунальные электрический сети».

«В связи с производством работ в настоящий момент приостановлена подача водоснабжения в дома поселка, больницу, детские сады и школы», — сообщили в краевом МинЖКХ.

Администрация Александровского округа решает вопрос о подвозе подвоза воды: в ближайшее время информация появится на ее информационных ресурсах.

Уже известно, что в связи с отсутствием воды изменила учебный процесс средняя школа Яйвы. Учащиеся 22 января переходят на заочную форму обучения — домашние задания появятся в сервисе ЭПОС и в классных чатах.

ЖКХ