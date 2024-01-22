В поселке Яйва отключили очистные сооружения и остановили подачу воды

О крупнейшей коммунальной аварии чуть более часа назад 22 января сообщило МУП «Яйва-Водоканал». Полностью без воды осталась Яйва — один из крупнейших поселков Александровского округа.
По распоряжению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина аварию на контроль взяло краевое Министерство ЖКХ. В ведомстве сообщили, что в результате короткого замыкания электрического трансформатора произошло отключение очистных сооружениях и остановка подачи холодного водоснабжения для всех потребителей поселка.
Сейчас идут работы по замене аварийного трансформатора. Восстановительными работами занимается МУП «Коммунальные электрический сети».
«В связи с производством работ в настоящий момент приостановлена подача водоснабжения в дома поселка, больницу, детские сады и школы», — сообщили в краевом МинЖКХ.
Администрация Александровского округа решает вопрос о подвозе подвоза воды: в ближайшее время информация появится на ее информационных ресурсах.
Уже известно, что в связи с отсутствием воды изменила учебный процесс средняя школа Яйвы. Учащиеся 22 января переходят на заочную форму обучения — домашние задания появятся в сервисе ЭПОС и в классных чатах.