В поселке Яйва отключили очистные сооружения и остановили подачу воды

По распоряжению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина аварию на контроль взяло краевое Министерство ЖКХ. В ведомстве сообщили, что в результате короткого замыкания электрического трансформатора произошло отключение очистных сооружениях и остановка подачи холодного водоснабжения для всех потребителей поселка.