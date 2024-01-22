С морозов до 30 градусов начнется неделя для некоторых казахстанцев

На юге ожидается температура в −5…+5 градусов, а на юго-востоке — от 0 до −10 градусов. Согласно прогнозу погоды на текущий месяц, с 20 января на большей части Казахстана ожидается частая смена погодных условий: морозные дни будут сменяться оттепелями, пройдут осадки и метели, а также гололедные явления, туманы.