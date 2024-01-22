С морозов до 30 градусов начнется неделя для некоторых казахстанцев

В период с 23 по 25 января на западе Казахстана ожидается морозная погода без осадков, в остальных регионах — дождь, снег, гололед, туман и усиление ветра с метелью.
Температура воздуха ночью на западе страны понизится до 22−30 мороза, на северо-западе — до 20−30 мороза.
На севере, в центре и востоке Казахстана синоптики пообещали повышение температуры до −7…-18 градусов.
На юге ожидается температура в −5…+5 градусов, а на юго-востоке — от 0 до −10 градусов. Согласно прогнозу погоды на текущий месяц, с 20 января на большей части Казахстана ожидается частая смена погодных условий: морозные дни будут сменяться оттепелями, пройдут осадки и метели, а также гололедные явления, туманы.
В северной половине и на востоке Казахстана температура ночью повысится до −3…-13 градусов, днем — до −5…+5 градусов. В южной половине и на западе: ночью — до −5…+5 градусов, днем — до +5…+15 градусов.
Наряду с этим прогнозируются несколько волн холода. Температура воздуха в эти дни понизится до 22−30 мороза ночью и 12−20 мороза днем в северной половине, на востоке и в горных районах юго-востока.