В зоопарке «Сказка» на ЮБК родились два медвежонка

В зоопарке «Сказка», расположенном в Ялте, появились на свет два медвежонка. Об этом сообщила представитель учреждения Татьяна Алексагина.
— В зоопарке «Сказка» родились два медвежонка, — сказала она агентству РИА Новости.
Алексагина уточнила, что животные появились на свет на Крещение. Представитель зоопарка добавила, что хищники чувствуют себя хорошо. Сейчас медвежата находятся под присмотром матери. Вольер для животных построили в виде берлоги. Поэтому, как подчеркнула Алексагина, все посетители смогут увидеть медведицу и ее детей.