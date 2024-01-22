В зоопарке «Сказка» на ЮБК родились два медвежонка

Алексагина уточнила, что животные появились на свет на Крещение. Представитель зоопарка добавила, что хищники чувствуют себя хорошо. Сейчас медвежата находятся под присмотром матери. Вольер для животных построили в виде берлоги. Поэтому, как подчеркнула Алексагина, все посетители смогут увидеть медведицу и ее детей.