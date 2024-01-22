В госархив Челябинской области пришли ревизоры

«Объем проверяемых средств — 194,29 миллиона рублей, 96,29 миллиона рублей за 2022 год и 98 миллионов рублей за 2023 год», — сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.
Аудиторы проанализируют эффективность использования имущества.
Кроме этого, ревизоры проверят архив на правомерность расходов на выплаты персоналу.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в челябинском поселке Новый Кременкуль в Сосновском районе аудиторы региональной Контрольно-счетной палаты (КСП) проверят исполнение бюджета.