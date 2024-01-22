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В госархив Челябинской области пришли ревизоры

ЧЕЛЯБИНСК, 22 января, ФедералПресс. В государственном архиве Южного Урала проверят выполнение госзадания и правомерность финансовых расходов за последние два года.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Объем проверяемых средств — 194,29 миллиона рублей, 96,29 миллиона рублей за 2022 год и 98 миллионов рублей за 2023 год», — сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Аудиторы проанализируют эффективность использования имущества.

Кроме этого, ревизоры проверят архив на правомерность расходов на выплаты персоналу.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в челябинском поселке Новый Кременкуль в Сосновском районе аудиторы региональной Контрольно-счетной палаты (КСП) проверят исполнение бюджета.