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Перевалы и дороги Крыма свободны для проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости Крым. Проезд через Ангарский и Грушевский перевалы осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в минтрансе Крыма.
Источник: РИА "Новости"

По информации ведомства, за прошедшие сутки все дороги полуострова были обработаны противогололедными средствами.

«Подсыпано 2704 км дорог, в работе задействованы около 60 единиц спецтехники. Проезд на Ангарском и Грушевском перевалах осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

При этом водителей просят быть осторожными на дорогах с учетом погодных условий.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Крыму утром возможен небольшой снег, днем без осадков, на дорогах возможна гололедица. Опасные метеорологические явления в регионе не ожидаются.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец, с понедельника по среду крымчан ждет хорошая погода, но с четверга метеоусловия резко ухудшатся.