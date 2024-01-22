Перевалы и дороги Крыма свободны для проезда

По информации ведомства, за прошедшие сутки все дороги полуострова были обработаны противогололедными средствами.
«Подсыпано 2704 км дорог, в работе задействованы около 60 единиц спецтехники. Проезд на Ангарском и Грушевском перевалах осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.
При этом водителей просят быть осторожными на дорогах с учетом погодных условий.
По прогнозам синоптиков, в понедельник в Крыму утром возможен небольшой снег, днем без осадков, на дорогах возможна гололедица. Опасные метеорологические явления в регионе не ожидаются.
Как сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец, с понедельника по среду крымчан ждет хорошая погода, но с четверга метеоусловия резко ухудшатся.