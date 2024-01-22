На этой неделе в Узбекистане ожидаются похолодание, дожди и снег

23—24 января осадков в столице не ожидается. Во вторник в ночные и утренние часы возможен туман. Ветер восточного направления в пределах 3−8 м/с. В ночные часы температура воздуха 23 января будет в пределах 0…+2, 24 января повысится до +3…+5, дневная температура 23—24 января будет в пределах +12…+14 градусов.