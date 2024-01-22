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На этой неделе в Узбекистане ожидаются похолодание, дожди и снег

Начиная со среды, на территорию республики ожидается вторжение холодных воздушных масс. В некоторых регионах температура воздуха опустится ниже нуля.
Сейчас в Ричмонде: -4° 0 м/с 54% 773 мм рт. ст. -1°
Источник: Uznews

По данным Узгидромета, в понедельник на территорию Узбекистана начнется вынос теплых воздушных масс с территории Туркменистана, осадков по республике не ожидается, днем воздух прогреется до +9…+12 градусов.

23—24 января вынос тепла продолжится, по большей части территории республики будет наблюдаться солнечная и ясная погода. 24 января на северо-западные районы республики начнется вторжение влажных и холодных воздушных масс с территории Поволжья, по Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям местами пройдут осадки в виде дождя и снега.

Температурный фон 23—24 января по большей части территории республики повысится ночью до +2…+5, днем — до +12…+15, по северным районам 24 января дневная температура понизится до −2…-7 градусов.

25 января вторжение охватит всю территорию страны, по всей республике пройдут осадки в виде дождя и снега. Дневная температура понизится до +4…+9, по северным районам ночная составит −6…-11, днем не превысит −2…-7 градусов.

26 января по большей части территории республики вероятность осадков сохранится, а по северо-западным районам осадки прекратятся. Температура ночью будет в пределах −2…+3, днем — +3…+8, по северу ночью — −6…-11, днем — 0…-5 градусов.

В столице в понедельник будет наблюдаться солнечная и ясная погода. Ветер восточного направления 3−8 м/с. Температура воздуха днем составит +10…+12 градусов.

23—24 января осадков в столице не ожидается. Во вторник в ночные и утренние часы возможен туман. Ветер восточного направления в пределах 3−8 м/с. В ночные часы температура воздуха 23 января будет в пределах 0…+2, 24 января повысится до +3…+5, дневная температура 23—24 января будет в пределах +12…+14 градусов.

25 января в столице временами пройдут дожди, ветер восточный с переходом на западный 5−10 м/с. Ночью температура повысится до +5…+7, днем понизится до +7…+9 градусов.