На этой неделе в Узбекистане ожидаются похолодание, дожди и снег

По данным Узгидромета, в понедельник на территорию Узбекистана начнется вынос теплых воздушных масс с территории Туркменистана, осадков по республике не ожидается, днем воздух прогреется до +9…+12 градусов.
Температурный фон
25 января вторжение охватит всю территорию страны, по всей республике пройдут осадки в виде дождя и снега. Дневная температура понизится до +4…+9, по северным районам ночная составит −6…-11, днем не превысит −2…-7 градусов.
26 января по большей части территории республики вероятность осадков сохранится, а по северо-западным районам осадки прекратятся. Температура ночью будет в пределах −2…+3, днем — +3…+8, по северу ночью — −6…-11, днем — 0…-5 градусов.
В столице в понедельник будет наблюдаться солнечная и ясная погода. Ветер восточного направления 3−8 м/с. Температура воздуха днем составит +10…+12 градусов.
25 января в столице временами пройдут дожди, ветер восточный с переходом на западный 5−10 м/с. Ночью температура повысится до +5…+7, днем понизится до +7…+9 градусов.