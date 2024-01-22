Гололёд, туман и метели придут на большую часть Казахстана

«В предстоящие трое суток вся западная половина республики будет находиться под влиянием Западного антициклона, где ожидается морозная погода без осадков, а на остальные районы страны будет оказывать свое влияние Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с которыми придут осадки в виде дождя и снега, ожидаются гололед, туман и усиление ветра с метелью», — сообщили синоптики.
Отмечается, что температура воздуха ночью на западе страны понизится до 22−30 градусов мороза, на северо-западе — до 20−30 градусов ниже ноля, на севере, в центре и востоке — до 7−18 градусов со знаком минус, на юге — от пяти градусов мороза до пяти градусов тепла, на юго-востоке — до 0−10 градусов со знаком минус.