Гололёд, туман и метели придут на большую часть Казахстана

Отмечается, что температура воздуха ночью на западе страны понизится до 22−30 градусов мороза, на северо-западе — до 20−30 градусов ниже ноля, на севере, в центре и востоке — до 7−18 градусов со знаком минус, на юге — от пяти градусов мороза до пяти градусов тепла, на юго-востоке — до 0−10 градусов со знаком минус.