В Ростове-на-Дону расширят дорогу у рощи на Левом берегу

В 2024 году в Ростове-на-Дону начнут разработку проекта реконструкции участка дороги на улице Шоссейной, в районе залива Ковш. Об этом в Telegram сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Проектом будет предусмотрено расширение проезжей части дороги до четырех полос, а также строительство ливневой канализации. Это позволит частично решить проблему подтопления улицы.
По словам сити-менеджера, заключить муниципальный контракт должны уже в феврале. Завершить проектирование и получить положительное заключение по документации должны в апреле 2025 года. На эти цели из городской казны предусмотрено 9,8 млн рублей.
Напомним, ранее стало известно, в 2023 году в донской столице построили 1,5 км новых трамвайных путей.