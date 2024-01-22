23 января младшеклассники Владивостока могут не ходить в школу c разрешения родителей

Во Владивостоке 23 января объявлено свободное посещение для учеников начальных классов. Такое решение местные власти приняли из-за ухудшения погодных условий, сообщили ИА PrimaMedia в администрации Владивостока.
«Родители могут самостоятельно принять решение, стоит ли отправлять ребенка в школу или нет. При этом учреждения готовы принять учеников, но в этот день педагоги не будут проходить с детьми новые темы» — рассказали в городском управлении образования.
Напомним, Владивостоке 22 и 23 января будет находиться во власти циклона. Порывы ветра достигают 20−23 м/с. В связи с этим проезд по мосту на Русский с 13:00 закрыт для нескольких видов транспорта — для большегрузного транспорта, пассажирских автобусов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов. Ветреная погода по прогнозам синоптиков сохранится и во вторник, 23 января.