Зону действия резидентных парковочных разрешений расширили

За 11 лет работы проекта платных парковок в Москве исчезла хаотичная парковка. В результате пешеходы, водители и городской транспорт могут безопасно перемещаться по городу, а машины экстренных служб теперь приезжают на вызовы в два раза быстрее. На 64 процента уменьшилось количество нарушений правил остановки и стоянки. Кроме того, выросла оборачиваемость парковок — одно и то же место за сутки используют в 4,5 раза больше автомобилистов. Благодаря комплексному подходу, в том числе платным парковкам, средняя скорость движения транспорта в столице увеличилась с 45 до 55 километров в час.