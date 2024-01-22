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Александр Дрозденко показал, как выглядит геоглиф на Синявинских высотах

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в соцсетях рассказал о геоглифе на Синявинских высотах, который появился в прошлом году.

«Синявинские высоты — один из символов Ленинградской битвы. Бои на этом стратегическом участке фронта, обеспечивавшим контроль над Приладожьем, завершились 21 января 1944 года — 80 лет назад», — рассказал глава региона.

Он добавил, что в 2023 году по инициативе общественников здесь появился геоглиф с названием воинской операции, которая прорвала блокаду Ленинграда. Было высажено 450 метровых сосен в форме букв «ИСКРА».

И по традиции пожелал всем жителям Ленобласти хорошего настроя на рабочую неделю.