Александр Дрозденко показал, как выглядит геоглиф на Синявинских высотах

«Синявинские высоты — один из символов Ленинградской битвы. Бои на этом стратегическом участке фронта, обеспечивавшим контроль над Приладожьем, завершились 21 января 1944 года — 80 лет назад», — рассказал глава региона.
Он добавил, что в 2023 году по инициативе общественников здесь появился геоглиф с названием воинской операции, которая прорвала блокаду Ленинграда. Было высажено 450 метровых сосен в форме букв «ИСКРА».
И по традиции пожелал всем жителям Ленобласти хорошего настроя на рабочую неделю.