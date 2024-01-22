Придется утепляться: в Самарской области после затяжных снегопадов ударят сильные морозы

В Самарской области вновь изменится погода. На смену затяжным снегопадам придут сильные морозы. На этой неделе в регионе может похолодать до −28 градусов. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.
По прогнозам синоптиков, в ночь на вторник, 23 января 2024 года, температура воздуха в Самарской области опустится до −23…-28 градусов. Осадки не ожидаются. Днем будет немного «теплее» — около −13…-18 градусов.
В ночь на среду, 24 января 2024 года, прогнозируется мороз в −22…-27 градусов. Скорость южного ветра составит 5−10 м/с. Без существенных осадков. Днем будет около −11…-16 градусов.
В ночь на четверг, 25 января 2024 года, в Самарскую область вернется снег. Осадки будут небольшими. Температура воздуха составит −13…-18 градусов. Днем — до −8…-13. Также возможен небольшой снег.
В пятницу и субботу, 26 и 27 января 2024 года, местами по региону синоптики прогнозируют умеренный снег. Ветер подует со скоростью 7−12 м/с. В дневные часы столбик термометра не опустится ниже −11 градусов, ночью — до −16.