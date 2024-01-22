В Приморье сыграли свадьбу 84-летняя невеста и 85-летний жених

Специалисты краевого департамента ЗАГСа рассказали, что мужчины в среднем вступают в брак в 34 года, а женщины в 32 года. Рекордом стал брак между 84-летней невестой и 85-летним женихом, что в очередной раз подтверждает тезис о том, что любви все возрасты покорны.