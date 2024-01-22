В Приморье сыграли свадьбу 84-летняя невеста и 85-летний жених

Приморские ЗАГСы зарегистрировали почти 15 тысяч браков за 2023 год. О том, в каком возрасте жители края женились и выходили замуж, и какова общая тенденция бракосочетаний — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Специалисты краевого департамента ЗАГСа рассказали, что мужчины в среднем вступают в брак в 34 года, а женщины в 32 года. Рекордом стал брак между 84-летней невестой и 85-летним женихом, что в очередной раз подтверждает тезис о том, что любви все возрасты покорны.
Самым популярным временем года для заключения брака ожидаемо стало лето. Почти треть пар организовала свое торжество семейной жизни с июня по август. Также ожидаемо самым «нелюбимым» периодом стала зима. Лишь 19% пар согласились заключить брак в холодный сезон. Кстати, только 57% молодоженов решили зарегистрироваться в торжественной обстановке.
Всего за 2023 год одобрили 14 920 актов о заключении брака. Это почти на три тысячи меньше, чем в прошлом году.
Напомним, ранее управление администрации поделилось информацией о количестве новорожденных в 2023 году.