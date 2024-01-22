Новая рабочая неделя в Воронеже обещает быть морозной и солнечной

Новая рабочая неделя в Воронеже обещает быть морозной, данные регионального Гидрометцентра.
В понедельник прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер переменный — 3−8 м/с. Температура днём составит −7° — −9°.
Во вторник синоптики также предупреждают о переменной облачности без существенных осадков. Ветер южный — 3−8 м/с. Температура ночью будет варьироваться от −14° до −16°, днём — −4° — −6°.
В среду держится переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут −7°, днём — −2°. Порывы южного и юго-западного ветров составят 7−12 м/с.
В четверг облачно, сутки будут идти осадки в виде снега. Ночью прогнозируют около −5°, днём — −3°. Днём фиксируют порывы юго-восточного ветра — 6−11 м/с.
В пятницу днем будет идти снег, облачно. Температура ночью продержится на отметке −5°, днём — −4°. Ветер южный, ночью его скорость составит около 5−10 м/с, днём порывы усилятся — 6−11 м/с.