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Похороны по тарифу «эконом» обойдутся нижегородцам в 17 тысяч рублей

Организация стандартных похорон будет стоить как минимум 25 тысяч рублей.
Источник: Время

Размер социального пособий на погребение составляет 7 793 рубля. За эту сумму ритуальная служба оформит необходимые документы, подготовит и доставит гроб вместе с другими предметами, транспортирует тело на кладбище или в крематорий, а также выполнит само погребение или кремацию. Остальное: венки, цветы, кресты, ритуальные таблички перенос гроба до места захоронения, демонтаж надгробий и т. д. — в перечень бесплатных услуг не входит. Поэтому проводить человека в последний путь за указанную сумму можно только теоретически: дополнительно все равно придется оплатить ряд необходимых услуг.

Похороны по тарифу «Эконом» МП «Комбинат ритуальных услуг населению» (КРУН) в Нижнем Новгороде обойдутся в 17 тысяч рублей. Об этом пишет Newsroom24.

Отдельно придется оплатить услуги по рытью могилы и захоронению; цены начинаются от 6 670 рублей.

На организацию же стандартных похорон потребуется как минимум 25 тысяч рублей.

В частных ритуальных агентствах стоимость, как правило, будет выше.

Похороны с кремацией можно организовать в Нижнем Новгороде за 31,2 тысячи рублей.

Ранее ритуальщики в Нижнем Новгороде подменили тело умершего от COVID-19.