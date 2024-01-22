Похороны по тарифу «эконом» обойдутся нижегородцам в 17 тысяч рублей

Размер социального пособий на погребение составляет 7 793 рубля. За эту сумму ритуальная служба оформит необходимые документы, подготовит и доставит гроб вместе с другими предметами, транспортирует тело на кладбище или в крематорий, а также выполнит само погребение или кремацию. Остальное: венки, цветы, кресты, ритуальные таблички перенос гроба до места захоронения, демонтаж надгробий и т. д. — в перечень бесплатных услуг не входит. Поэтому проводить человека в последний путь за указанную сумму можно только теоретически: дополнительно все равно придется оплатить ряд необходимых услуг.