Похороны по тарифу «эконом» обойдутся нижегородцам в 17 тысяч рублей

Размер социального пособий на погребение составляет 7 793 рубля. За эту сумму ритуальная служба оформит необходимые документы, подготовит и доставит гроб вместе с другими предметами, транспортирует тело на кладбище или в крематорий, а также выполнит само погребение или кремацию. Остальное: венки, цветы, кресты, ритуальные таблички перенос гроба до места захоронения, демонтаж надгробий
Похороны по тарифу «Эконом» МП «Комбинат ритуальных услуг населению» (КРУН) в Нижнем Новгороде обойдутся в 17 тысяч рублей. Об этом пишет Newsroom24.
Отдельно придется оплатить услуги по рытью могилы и захоронению; цены начинаются от 6 670 рублей.
На организацию же стандартных похорон потребуется как минимум 25 тысяч рублей.
В частных ритуальных агентствах стоимость, как правило, будет выше.
Похороны с кремацией можно организовать в Нижнем Новгороде за 31,2 тысячи рублей.
Ранее ритуальщики в Нижнем Новгороде подменили тело умершего от COVID-19.