День почерка отметят на ВДНХ 23 января

«23 января отмечается День ручного письма. В этот праздник главная выставка страны подготовила тематическую программу в Музее славянской письменности “Слово”. Гостей приглашают присоединиться к экскурсии о ручном письме, ознакомиться с историей письменности на Руси, узнать, в чем разница между графологией и почерковедением, вспомнить собственные навыки письма и оценить особенности личного почерка», — сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что, в частности, в 19:00 запланирована бесплатная экскурсия «Как мы пишем…».
«Участники ознакомятся с зоной рукописных дневников XX века, где представлены исторические рукописные экспонаты, повествующие не только о событиях прошлого, но и рассказывающие о жизни и характере людей, которые их вели. Необходима предварительная регистрация. Также каждый день со вторника по воскресенье гости музея “Слово” могут посетить обзорную экскурсию “Кириллица в пространстве и времени: от момента создания до наших дней”. Сеансы проходят в 11:30, 13:30, 17:30 и 19:30. Посетители ознакомятся с основными вехами из истории письменности на Руси», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее «Известия» сообщали, что гости ВДНХ могут посетить выставку, посвященную российской энергетике.