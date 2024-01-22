Ялта — в топе направлений, где обниматься лучше всего

7. Пермь выбрали 8% всех голосовавших. Пермь — самый зеленый город-миллионник в стране, так что в летнее время там всегда можно найти дерево, под которым обняться. Ну, а зимой всегда можно подойти к арт-объекту «Счастье не за горами» на набережной и понять, что самое главное в жизни совсем близко. И обняться, конечно.