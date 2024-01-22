Гонконгский грипп циркулирует в Хабаровском крае

Оценивая текущую ситуацию в России по заболевамости, эксперты говорят о тридемии — одновременном распространении гриппа, ОРВИ и коронавируса. В Хабаровском крае этот «триумвират» тоже чувствует себя вольготно. Наиболее часто выявляется вирус гриппа, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию центра АнтиСПИД.
— И в России, и в Хабаровском крае на сегодняшний день наиболее часто выявляется именно вирус гриппа. Речь идет о вирусе гриппа типа А (H3N2) — так называемом гонконгском гриппе. Это довольно неприятный возбудитель, вызывавший в исторической перспективе достаточно крупные эпидемии с высоким количеством сложных случаев и летальных исходов. Далее мы говорим о циркуляции множества респираторных вирусов, их порядка 200, но в регионе циркулирует примерно десяток. И третье место — это новая коронавирусная инфекция, которая сегодня составляет порядка 4% от общего числа различных респираторных инфекций в крае, — отметила главный внештатный инфекционист Минздрава РФ по ДФО, главный врач Центра АнтиСПИД Анна Кузнецова.
Сейчас по краю циркулируют три штамма гриппа — два типа А и один типа В. То есть есть вероятность, что человек может переболет за сезон гриппа раза три, всеми тремя штаммами. Наиболее высоки шансы у тех, кто не вакцинировался.
И, разумеется, не забывать о мерах профилактики, одна из самых эффективных среди которых — мытье рук. Необходимо протирать, а лучше — дезинфицировать предметы, которых вы часто касаетесь, — телефон, клавиатура, дверные ручки
По прогнозам врачей, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Хабаровском крае будет расти до конца февраля.