Гонконгский грипп циркулирует в Хабаровском крае

— И в России, и в Хабаровском крае на сегодняшний день наиболее часто выявляется именно вирус гриппа. Речь идет о вирусе гриппа типа А (H3N2) — так называемом гонконгском гриппе. Это довольно неприятный возбудитель, вызывавший в исторической перспективе достаточно крупные эпидемии с высоким количеством сложных случаев и летальных исходов. Далее мы говорим о циркуляции множества респираторных вирусов, их порядка 200, но в регионе циркулирует примерно десяток. И третье место — это новая коронавирусная инфекция, которая сегодня составляет порядка 4% от общего числа различных респираторных инфекций в крае, — отметила главный внештатный инфекционист Минздрава РФ по ДФО, главный врач Центра АнтиСПИД Анна Кузнецова.