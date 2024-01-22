Тепло с южных морей закончилось: в Свердловскую область возвращаются морозы

Пройдет по Уралу и антициклон из-за чего на юге Свердловской области будет даже немного холоднее. Если говорить по Екатеринбургу, то в ближайшие три дня существенных осадков не ожидается. Во вторник, 23 января, ночью столбики термометров опустятся до −17…-19 градусов, днем поднимутся до −10…-12 градусов. В среду будет чуть теплее. От −11…-13 ночью и от −7…-9 градусов днем. В четверг, 25 января, ожидаем −13…-15 ночью и −9…-11 днем.