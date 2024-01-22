Тепло с южных морей закончилось: в Свердловскую область возвращаются морозы

Не успели мы отойти от крепких морозов, как на Урал пожаловало потепление. В некоторых местах Свердловской области столбики термометров поднялись до 0 градусов Цельсия. И это в конце января! Впрочем, надеяться на раннюю весну не стоит. Потепление было временным и скоро опять вернутся морозы.
— Потепление было из-за поступления теплого воздуха с южных морей. В воскресенье температура воздуха было от −1 до −6 градусов. Где-то даже 0 градусов, — рассказала «КП-Екатеринбург» главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко. — Но в ближайшие сутки тепло уйдет и будет умеренно морозно от −17 до −22 градусов ночью и от −8 до −13 градусов в дневные часы.
Пройдет по Уралу и антициклон из-за чего на юге Свердловской области будет даже немного холоднее. Если говорить по Екатеринбургу, то в ближайшие три дня существенных осадков не ожидается. Во вторник, 23 января, ночью столбики термометров опустятся до −17…-19 градусов, днем поднимутся до −10…-12 градусов. В среду будет чуть теплее. От −11…-13 ночью и от −7…-9 градусов днем. В четверг, 25 января, ожидаем −13…-15 ночью и −9…-11 днем.