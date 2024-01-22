Около 40 станций метро построят в Москве за десять лет

В ближайшие 10 лет в столичном регионе должны построить и открыть порядка 39 станций метро. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.