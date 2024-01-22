В Волгоградской области готовятся к эпидемии гриппа и ОРВИ

На второй и третьей неделях 2024 года фиксируется прирост заболеваемости сезонными инфекциями. Количество пациентов с внебольничными пневмониями находится на уровне выше среднемноголетних значений. Среди заболевших грипп выявили менее чем у 1%, в первую очередь, его подхватывают дети, подростки, пенсионеры, беременные женщины. Болезнь тяжелее протекает у тех, кто не прошел вакцинацию. Осенью 57,2% жителей области сделали прививки от гриппа.