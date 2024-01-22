В Волгоградской области готовятся к эпидемии гриппа и ОРВИ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 22 января провел оперативное совещание, на котором обсуждалась санитарно-эпидемиологическая обстановка. В регионе готовятся принимать дополнительные меры, чтобы не допустить резкого роста заболевания гриппом, коронавирусом и ОРВИ.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгоградской области, в настоящее время заболеваемость ниже эпидемиологического порога. Однако постоянные скачки температуры, меняющиеся морозы с оттепелью грозят увеличением числа людей с простудами. Тем более такая погода будет сохраняться.
На второй и третьей неделях 2024 года фиксируется прирост заболеваемости сезонными инфекциями. Количество пациентов с внебольничными пневмониями находится на уровне выше среднемноголетних значений. Среди заболевших грипп выявили менее чем у 1%, в первую очередь, его подхватывают дети, подростки, пенсионеры, беременные женщины. Болезнь тяжелее протекает у тех, кто не прошел вакцинацию. Осенью 57,2% жителей области сделали прививки от гриппа.
В области уже принимают меры из-за роста числа пациентов с гриппом и ОРВИ. Были развернуты 411 дополнительных коек. Число мест для жителей Волгограда с температурой, кашлем и насморком увеличили в больнице № 3 в Ворошиловском районе.
— В случае осложнения ситуации мы готовы развернуть дополнительный коечный фонд в необходимом объеме, согласно этапности и плана работы по противодействию распространению инфекционных заболеваний на территории Волгоградской области, — заявил Андрей Бочаров.
В Волгоградской области продолжается мониторинг ситуации по заболеваемости ковидом, гриппом, ОРВИ. Чиновникам, отвечающим за здравоохранение в регионе, поставили задачу обеспечить запас лекарств в аптеках и больницах, быть готовым развернуть дополнительный коечный фонд. В школах, детских садах, вузах, ссузах, медицинских и социальных учреждениях должно быть тепло, на входе необходимо контролировать температуру у работников, пациентов, учащихся, воспитанников. Ответственные за это обязаны контролировать ситуацию.
Губернатор поставил еще ряд задач чиновникам, чтобы предотвратить взрывной рост заболеваемости. Профильные службы и муниципалитеты должны следить за работой управляющих компаний по соблюдению температурного режима в подъездах домов и местах общего пользования. В поликлиниках и больницах необходимо ношение масок. Работодателям рекомендовали обеспечить входной контроль, тепло в кабинетах и не переохлаждать сотрудников, которые трудятся на улице.