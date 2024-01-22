Писатель Виктор Ростокин умер в Волгоградской области

Печальная новость пришла из волгоградской глубинки — умер Виктор Алексеевич Ростокин, член Союза писателей России, член Союза журналистов России, скульптор-флорист, автор книги «Бешеный волк». Об этом сообщили коллеги писателя по реготделению Союза журналистов. В родной Елани его звали просто дядя Витя, а он в свою очередь написал: «…полвека прожил я в Елани, на ниве творчества пахал».
Виктор Ростокин родился в хуторе Клейменовском в 1941 году, после обучения был принят в Литературный институт, служил в армии, много лет работал в еланской районной газете. Его произведения публиковали в областной и центральной печати, в том числе в «Литературной газете».
Виктор Алексеевич был человеком творческим и помимо литературы увлекался флористикой. Его скульптуры из природных материалов известны многим в районе.
Ростокин написал книгу повестей «Бешеный волк», а также сборники стихов «Гроздья калины», «Дыхание поля», «Свет земли», «Клеверная стежка», «Звуки росы», «Потемнели березы России», «Мозоль на лбу», «Цветет и блаженствует зной». Память о Викторе Алексеевиче навсегда сохранится благодаря его стихам и рассказам.