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Инвесторы подарят Новосибирску восемь «умных» остановок: где их расположат

НОВОСИБИРСК, 22 января, ФедералПресс. В Новосибирске планируют установить 8 «умных» остановок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«К созданию следующих восьми комфортных остановок, оснащенных электронными табло, с помощью которых пассажир сможет сориентироваться, далеко ли его автобус, планируют привлечь частные инвестиции. Сейчас готовят конкурсную документацию для заключения инвестиционных договоров», — говорится в сообщении.

Пункты появятся на ул. Жуковского, 99 — остановка «Профилакторий», ул. Немировича-Данченко, 120/1 — «ул. Немировича-Данченко», ул. Бориса Богаткова, 266/4 — «Кафе “Лада”, на улице Гребенщикова, 11 с одноименным названием остановки, на ул. Тюленина, 14 — “Ул. Свечникова”, ул. Троллейная, 85 — “Автокомбинат”, ул. Станиславского, 40 — “Ж/м Станиславский”. Сейчас проекты проходят согласования и одобрения.

Ранее «ФедералПресс» писал, что мэрия Новосибирска в третий раз ищет инвестора для сети остановок.