Инвесторы подарят Новосибирску восемь «умных» остановок: где их расположат

«К созданию следующих восьми комфортных остановок, оснащенных электронными табло, с помощью которых пассажир сможет сориентироваться, далеко ли его автобус, планируют привлечь частные инвестиции. Сейчас готовят конкурсную документацию для заключения инвестиционных договоров», — говорится в сообщении.