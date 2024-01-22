Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Новосибирске

Из сообщения следует, что режим «чёрного неба» будет действовать до 23 января. Отмечается, что на данный момент в воздухе над Новосибирском зафиксировано накопление вредных примесей.
Новосибирцы в социальных сетях отмечали, что в воздухе сильно пахнет выхлопными газами, а небо застилает дымка.
— Над нами располагается однородная воздушная масса, антициклон, с высоким атмосферным давлением и слабым ветром, а также с отсутствием осадков. Поскольку отсутствует ветер, то отсутствует перемешивание воздуха в приземном слое атмосферы — все загрязняющие вещества, которые имеются от предприятий города, автотранспорта, скапливаются в этом приземном слое, у земли. Поэтому уровень загрязнения атмосферы повышенный, — рассказали изданию «РБК Новосибирск» в Западно-Сибирском гидрометцентре.
Отмечается, что режим неблагоприятных метеоусловий впоследствии могут продлить до 25 января.
Егор САФРОНОВ.