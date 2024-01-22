В Кемерове разрешили строить 18-этажную гостиницу

Как сообщает А42, кемеровские власти выдали разрешение на строительство гостиниц до 18 этажей на пр. Советском, 78.
Застройщик ООО «Гостиничный комплекс Кемерово» может строить здания высотой до 18 этажей. Они появятся рядом с рекой Искитимка за Кассационным судом. Гостиницу хотят назвать «Оперой», и она станет самой высокой в Сибири.
Прошлой осенью мы рассказывали, что в Кемерове построят гостиничные комплексы высокого класса и сопутствующую инфраструктуру. Вероятно, они появятся на месте прибрежной застройки.
Также рядом с Театральным мостом власти планируют построить межвузовский кампус высочайшего уровня. Сейчас объект находится в стадии предпроектных работ.