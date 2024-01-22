В Кемерове разрешили строить 18-этажную гостиницу

Застройщик ООО «Гостиничный комплекс Кемерово» может строить здания высотой до 18 этажей. Они появятся рядом с рекой Искитимка за Кассационным судом. Гостиницу хотят назвать «Оперой», и она станет самой высокой в Сибири.