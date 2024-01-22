Дикий кабан выбежал на трассу в Омской области

Животное довольно резво бежало вдоль дороги, не обращая внимания на автомобиль.
Видео было опубликовано в паблике «Тарское Прииртышье».
«Обогнать дикого кабана было непросто, ведь важно было предвидеть поведение животного, чтобы не причинить ему вреда», — говорится в посте.
Также там отметили, что обычно кабаны, заметив человека, скрываются в лесу. Опасность могут представлять самки весной рядом с гнездом кабанчиков, а также раненные или бешеные звери.
Ранее мы писали, что на прошлой неделе в Омске отловили несколько косуль и вывезли в естественную среду обитания.