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Метеоролог КФУ предупредил о перепадах давления, температур и метелях

В последнюю декаду января характер погоды в Татарстане будет неустойчивым. На смену антициклону придет очередной циклон, который принесет потепление.
Сейчас в Вашингтоне: -4° 2 м/с 54% 776 мм рт. ст. -1°
Источник: ИА Татар-информ

Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«В ближайшие дни возможны перепады температур и давления, метели. Только за последние сутки давление в Казани резко подскочило, практически на 20 мм ртутного столба, а это очень много. В последнюю декаду января температура в городе будет близкой к норме».

сказал он

По данным Гидромета РТ, 23 января по республике будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит −19..-24 градуса, при прояснениях до −28 градусов. Максимальная температура воздуха днем ожидается на уровне −11..-16 градусов, на дорогах гололедица.

24 января в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем местами пройдет небольшой снег. Минимальные температуры воздуха ночью и утром по республике составят −13..-18 градусов, при прояснениях до −22 градусов. Максимальные температуры воздуха днем ожидаются на уровне −8..-13 градусов, на дорогах гололедица.

25 января будет также облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег. Днем местами также выпадет небольшой снег. Минимальные температуры воздуха ночью и утром по республике составят −9..-14 градусов, а максимальные температуры воздуха днем составят −6..-11 градусов. На дорогах сохранится гололедица.