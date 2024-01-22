Метеоролог КФУ предупредил о перепадах давления, температур и метелях

Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.
«В ближайшие дни возможны перепады температур и давления, метели. Только за последние сутки давление в Казани резко подскочило, практически на 20 мм ртутного столба, а это очень много. В последнюю декаду января температура в городе будет близкой к норме».
По данным Гидромета РТ, 23 января по республике будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит −19..-24 градуса, при прояснениях до −28 градусов. Максимальная температура воздуха днем ожидается на уровне −11..-16 градусов, на дорогах гололедица.
24 января в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем местами пройдет небольшой снег. Минимальные температуры воздуха ночью и утром по республике составят −13..-18 градусов, при прояснениях до −22 градусов. Максимальные температуры воздуха днем ожидаются на уровне −8..-13 градусов, на дорогах гололедица.
25 января будет также облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег. Днем местами также выпадет небольшой снег. Минимальные температуры воздуха ночью и утром по республике составят −9..-14 градусов, а максимальные температуры воздуха днем составят −6..-11 градусов. На дорогах сохранится гололедица.