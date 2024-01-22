Потери из-за застоев воды: Как непогода отразится на урожае в Краснодарском крае

— Очень много хозяйств не вспахали землю в полном объеме из-за дождей. Потому что вообще нет возможности выйти в поле. У всех не вспаханы поля до 20−30%. Земля должна быть вспахана осенью, она потом рассыпается, созревает. Потом нужно выровнять слой и начинать сеять. Пахать придется как минимум в феврале, когда она немного подсохнет. Но уже не сможем это сделать нормально, будет кочка. Это повлечет за собой нарушение технологии сева. Плохая заделка — это значит неравномерные сходы. а может кто-то вообще не зайдет, соответственно потери урожая. На полях сейчас стоит вода. В этом проблема. Подтопленные участки можно считать не плодоносными. Дожди и снега также могут сдвинуть сроки сева. Допустим, горох сеется в конце февраля или, допустим, в первых числах марта. Но если погода не позволит, будут явные потери, да и где-то ранний горох будет уже средним, — пояснил председатель ассоциации КФХ Краснодара Игорь Емелин.