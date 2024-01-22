Потери из-за застоев воды: Как непогода отразится на урожае в Краснодарском крае

Из-за надвигающихся морозов хозяевам частных подворий советуют накрыть теплолюбивые растения в палисадниках, чтобы сохранить их. А что же будет с урожаем в садах и на полях крупных фермерских хозяйств, нам рассказали эксперты.
Дожди и снег с осени не дают аграриям взрыхлить почву, фермеры ожидают потери из-за застоев воды на обрабатываемых землях.
— Очень много хозяйств не вспахали землю в полном объеме из-за дождей. Потому что вообще нет возможности выйти в поле. У всех не вспаханы поля до 20−30%. Земля должна быть вспахана осенью, она потом рассыпается, созревает. Потом нужно выровнять слой и начинать сеять. Пахать придется как минимум в феврале, когда она немного подсохнет. Но уже не сможем это сделать нормально, будет кочка. Это повлечет за собой нарушение технологии сева. Плохая заделка — это значит неравномерные сходы. а может кто-то вообще не зайдет, соответственно потери урожая. На полях сейчас стоит вода. В этом проблема. Подтопленные участки можно считать не плодоносными. Дожди и снега также могут сдвинуть сроки сева. Допустим, горох сеется в конце февраля или, допустим, в первых числах марта. Но если погода не позволит, будут явные потери, да и где-то ранний горох будет уже средним, — пояснил председатель ассоциации КФХ Краснодара Игорь Емелин.
Тем временем, сады на Кубани более устойчивы к обильным дождям и снегопадам.
— Страшного для садов пока ничего нет. Мы уже пережили морозы, когда столбики опускались до −25. Впереди подобные, возможно, даже не такие сильные. У нас сады подготовлены к морозам. Все, что надо для сада в зимовку, все внесено. Сейчас идет обрезка спокойно, подготавливается сад, все живое. После дождей есть вымокание, конечно. Блюдца воды опасные скапливаются. Но после сильных осадков мы сразу же выкачиваем воду, ставим помпы. Каким будет урожай, сады покажут после цветения. Потому что могут возвратные заморозки вернуться во время цветения, цвет померзнет, почка померзнет, и все. Обычно по урожаю на сады до мая прогнозы не дают. Пока погода в нашем регионе благополучная, отметил владелец питомников для выращивания саженцев плодовых культур в Тимашевском районе Анатолий Гапанюк.