Новая школа на Благовещенской может стать частью 58-й — Алиханов

Новая школа на Благовещенской может стать частью учреждения № 58. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в комментариях на своей странице «ВКонтакте».
«В этом году построим школу на Благовещенской (она, скорее всего, будет частью 58 школы), станет легче. Но с городской власти это не снимает задачу строительства новой школы на Мариенко, землю под это я для них получил у Минобороны», — говорится в сообщении.
Новую школу на Благовещенской должны построить к октябрю 2024-го.