Снегопад в Самарской области 21 января побил рекорд 63-летней давности

Так, в селе Челно-Вершины за сутки выпало 12,4 мм осадков, предыдущий максимум был в 2004 году. Тогда он составлял 3,9 мм. Еще один суточный максимум был перекрыт в Клявлино, где зафиксировали 11,9 мм. А ранее самое большое количество осадков за сутки составляло 9,8 мм также в 2004-м. Больше всего осадков выпало в Самаре — 17,5 мм. Этот показатель побил рекорд 63-летней давности, когда было зафиксировано 10,4 мм.