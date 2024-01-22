Снегопад в Самарской области 21 января побил рекорд 63-летней давности

В воскресенье, 21 января 2024 года, в Самарской области был перекрыт суточный максимум количества осадков. Регион накрыл серьезный снегопад. Рекорды зафиксировали три метеостанции. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
Так, в селе Челно-Вершины за сутки выпало 12,4 мм осадков, предыдущий максимум был в 2004 году. Тогда он составлял 3,9 мм. Еще один суточный максимум был перекрыт в Клявлино, где зафиксировали 11,9 мм. А ранее самое большое количество осадков за сутки составляло 9,8 мм также в 2004-м. Больше всего осадков выпало в Самаре — 17,5 мм. Этот показатель побил рекорд 63-летней давности, когда было зафиксировано 10,4 мм.
Напомним, в Самарской области длительное время буйствовали сильные метели и снегопады. Теперь на смену им придут крепкие морозы. Так, синоптики обещают, что во вторник, 23 января, температура воздуха ночью в регионе будет составлять −23…-28 градусов.