В Перми приставы арестовали у должника Maybach за 19 млн рублей

Всего на продажу в прошлом году передали 761 автомобиль на сумму 292,5 млн рублей. В результате продажи 256 машин выручили и перечислили взыскателям около 83 млн рублей. Еще 102 автомобиля стоимостью более 43 млн рублей взыскатели приняли в счет погашения долга.