В Перми приставы арестовали у должника Maybach за 19 млн рублей

В 2023 году судебные приставы Пермского края арестовали у должников 1323 автомобиля. Большая часть из них — иномарки. Их общая стоимость составила более 670 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП Прикамья.
Самыми дорогими машинами, которые приставы изъяли у владельцев за долги, оказались Mercedes-Benz 4 Matic Maybach — 19 млн рублей и Porsche Macan — 4 млн рублей. Обе иномарки 2019 года выпуска.
Дороже всех с торгов продали BMW X3 XDRIVE20D и Peugeot Traveller. В результате их продажи взыскателям вернули 2,6 и 2,5 млн рублей соответственно.
Всего на продажу в прошлом году передали 761 автомобиль на сумму 292,5 млн рублей. В результате продажи 256 машин выручили и перечислили взыскателям около 83 млн рублей. Еще 102 автомобиля стоимостью более 43 млн рублей взыскатели приняли в счет погашения долга.