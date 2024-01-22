День Григория: как 23 января узнать, каким будет лето

Святитель Григорий, епископ Нисский, был родным братом почитаемого церковью святителя Василия Великого. Именно он рукоположил Григория в епископы. Позднее Григорий был смещен с должности из-за верности убеждениям и выступлениям против ереси. Всю жизнь он проповедовал христианство, помогал страждущим и просвещал еретиков.
Прогноз погоды.
По инею на деревьях в этот день можно было узнать, каким будет лето. Если иней есть — значит летом будет холодно и дождливо. Ветер с юга также говорил о дождливом лете. Если же выходило солнце, значит можно ожидать жаркого и засушливого лета. Большое количество снега 23 января предрекало хороший урожай хлеба, причем мокрый снег опять же указывал на дожди. А вот ясное и безоблачное небо говорило о ранней весне.
Что нельзя делать.
В этот день не приветствовались жалобы на судьбу, чтобы не стало еще хуже, и хвалиться доходами, чтобы их не потерять. Если во время еды падала ложка, то ее не поднимали с пола до следующего дня, чтобы избежать визита неприятного человека.
Хлебные крошки в этот день не выбрасывали — обычно смахивали в ладонь и отправляли в рот. Нельзя было выбрасывать золу из печи или мусор из дома — так по поверьям можно вынести счастье и достаток. Еще один запрет — мыть посуду в чужом доме, иначе хозяева поссорятся.
Что можно делать.
Считалось, что обеспечить себе достаток на год можно с помощью ритуала: обойти стог сена против часовой стрелки трижды и сказать: «Как в стогу соломин не счесть, так и денег моих не сосчитать. Аминь». Затем нужно вытащить левой рукой клок сена и бросить на порог своего дома. А еще в этот день готовили мясные блюда на здоровье всей семьи.
Другие приметы.
Если человек во сне в этот день видел солнце, луну или звезды, значит будет долго жить. Еще люди верили, что в этот день снятся вещие сны. Все хорошее, что появилось во сне — должно исполниться за 14 дней, а плохое — через год.