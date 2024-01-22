День Григория: как 23 января узнать, каким будет лето

По инею на деревьях в этот день можно было узнать, каким будет лето. Если иней есть — значит летом будет холодно и дождливо. Ветер с юга также говорил о дождливом лете. Если же выходило солнце, значит можно ожидать жаркого и засушливого лета. Большое количество снега 23 января предрекало хороший урожай хлеба, причем мокрый снег опять же указывал на дожди. А вот ясное и безоблачное небо говорило о ранней весне.