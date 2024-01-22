Главные правила единой выплаты на детей в 2024 году

Главный критерий: среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения, установленный в регионе на дату обращения. С 1 января 2024 года он вырос на 7,5% и составил для жителей Башкирии:
— для трудоспособного населения 14 991 рубль,
— для пенсионеров — 12 530 рублей,
— для детей — 13 340 рублей.
«Повышенный размер пособия большинство семей начнет получать с 3 февраля. Поскольку эта дата совпадает с выходным днем, то средства будут перечислены родителям раньше. На банковские карты будет перечислена выплата за январь, почта будет разносить деньги с начала месяца до 25 февраля. Напомним, что детские пособия, как правило, приходят семьям в начале каждого месяца и платятся за предыдущий месяц. Семьям, впервые обратившимся за получением единого пособия в январе 2024 года, выплата осуществляется в новом размере уже в январе», — уточнили в пресс-службе отделения Социального фонда по Республике Башкортостан.
Как посчитать размер выплат.
Размер пособия не фиксированный, как ранее, а зависит от доходов семьи и размера прожиточного минимума в регионе.
— Базовый размер выплаты на ребенка до 17 лет — 6 670 рублей (50% прожиточного минимума для детей).
— Если с учетом этой суммы доходы семьи все равно ниже минимума, то семье полагается 10 005 рублей (75% прожиточного минимума для детей).
— Если и этого недостаточно, то по 13 340 рублей на ребенка (100% прожиточного минимума на ребенка).
Размер выплаты для беременных считается также, но из расчета прожиточного минимума для трудоспособного населения. Это 7 495 рублей (50%), 11 243 рубля (75%) и 14 991 рубль (100%) в месяц.
Какие семьи могут получить пособие.
На единое пособие могут рассчитывать малоимущие семьи:
— обладающие одной квартирой (или несколькими, если на одного члена семьи приходится не более 24 кв. м от общей площади),
— одним домом (или несколькими, если на одного члена семьи приходится не более 40 кв. м от общей площади),
— одной дачей,
— одним автомобилем, одним мотоциклом, одним гаражом/машино-местом (двумя, если семья многодетная, или в ней есть человек с инвалидностью, или это соцподдержка),
— земельными участками не более 0,25 га (или не более 1 га, если заявитель живет в селе),
— одним нежилым помещением,
— одним предметом сельхозтехники или катером не старше 5 лет,
— сбережениями, годовой доход от процентов по которым не превышает прожиточный минимум на душу населения.
Не учитываются:
— имущество под арестом или в розыске, в собственности у детей под опекой, с запретом на регистрационные действия и доли в домах (помещениях) не более ⅓ в совокупности на всех членов семьи, участки и дома по программе соцподдержки или полностью оплаченные целевыми субсидиями (кроме маткапитала), дальневосточный гектар и земли сельскохозяйственного назначения.
Семьи с новыми (до 5 лет) мощными (от 250 л. с.) автомобилями не смогут получить пособие. Исключение: если в семье 4 и более детей.
Правило нулевого дохода.
Выплата назначается, если у взрослых членов семьи есть заработок или он отсутствует по объективным причинам. Для расчета нуждаемости берут сведения о доходах за год, предшествующих месяцу до обращения. Например, в январе 2024 года это период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года.
Если доход был хотя бы в одном месяце или отсутствовал по объективным причинам в течение десяти месяцев, то в пособии не откажут.
К объективным причинам также относятся:
— очное обучение без стипендии,
— непрерывное лечение от трех месяцев (или непрерывное лечение ребенка от трех месяцев — для одного из членов семьи),
— статус безработного не более 6 месяцев,
— прохождение военной службы.
— отбывание наказания.
Основаниями для отсутствия дохода могут быть:
— беременность,
— многодетность (для одного из членов семьи),
— статус единственного родителя,
— уход за ребенком до 3 лет,
— уход за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы или пожилым человеком старше 80 лет.
Если родитель — самозанятый.
С нового года самозанятые могут оформить пособие, если размер заработка был более двух МРОТ за год, при условии, что в расчетном периоде доход только от самозанятости и нет объективных причин не работать. Если самозанятость приносила прибыль не все 12 месяцев, то минимальная планка в 2 МРОТ будет пропорционально меньше.
Правило не применяется для самозанятых, у которых есть объективные причины для отсутствия доходов.