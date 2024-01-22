Главные правила единой выплаты на детей в 2024 году

«Повышенный размер пособия большинство семей начнет получать с 3 февраля. Поскольку эта дата совпадает с выходным днем, то средства будут перечислены родителям раньше. На банковские карты будет перечислена выплата за январь, почта будет разносить деньги с начала месяца до 25 февраля. Напомним, что детские пособия, как правило, приходят семьям в начале каждого месяца и платятся за предыдущий месяц. Семьям, впервые обратившимся за получением единого пособия в январе 2024 года, выплата осуществляется в новом размере уже в январе», — уточнили в пресс-службе отделения Социального фонда по Республике Башкортостан.