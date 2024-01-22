В Волгоградской области ожидаются 25-градусные морозы

После недолгого потепления в Волгоградской области снова наступил сильный холод. Рабочая неделя началась с морозов и солнца. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, в ближайшие дни температура будет только понижаться. В ночь на 23 января ожидается −25 градусов.
— Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, на дорогах гололедица, поземок, — уточнили синоптики ЦГМС.
Ветер юго-восточный, порывы достигнут 5−10 метров в секунду. в Волгоградской области ночью ожидается ночью −10…-15º (при прояснениях −20…-25º), днем −5…-10º. В городе-герое будет ненамного теплее: в ночь синоптики обещают −17…-19º, днем −7…-9º.