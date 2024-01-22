Татьянин день станет днем трезвости в Волгоградской области

День студенчества будут отмечать в Волгоградской области на безалкогольной основе. Продажу спиртного запретят в четверг, 25 января во всех торговых точках региона.
Впереди у жителей области еще как минимум три дня, когда они не смогут приобрести алкогольные напитки — это 1 июня, когда весь мир будет отмечать День защиты детей, 27 июня, на которое выпадает в 2024 году плавающая дата День молодежи, а также 1 сентября, когда у малышей и подростков начнется новый, 2024−25 учебный год.
Не исключено, что в 2024 году, также как и в 2023-м запрет на продажу спиртного введут в день, когда в школах прозвенит последний звонок. Ранее суд отнял у запойного волгоградца Mercedes-Benz.