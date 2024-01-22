Ленинский район Челябинска частично останется без воды 23, 26 и 30 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что это связано с проведением работ по переврезке на новые участки водоводов.
«Будет произведено отключение потребителей в микрорайоне “Порт”. Из-за большого объема работ отключение водоснабжения пройдет в три этапа», — информируют в городской администрации.
Там уточнили, что 23, 26 и 30 января с 9 до 20 часов попадут под отключения:
— ул. Пограничная, 19, 19-А (д/с № 463), 21 (школа № 99), 23, 23-А (д/с № 474), 24-А, 25, 26, 26-А, 30, 30-А, 32, 32-А, 34;
— ул. Харлова, 9, 9-А, 11, 13, 13-А (д/с № 460), 15;
— ул. Шота Руставели, 26, 28, 28-А, 30, 30-А, 32, 32-А;
— ул. Тухачевского, 8, 8-А, 10-А, 12, 13, 13-А, 13-Б, 16, 17, 19.
Власти говорят, что для социальных учреждений будет организован подвоз воды автоцистерной. Для всех в бесплатный режим переведут водоматы питьевой воды, их адреса будут указаны на сайте МУП «ПОВВ».