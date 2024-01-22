Мэрия составила единые правила захоронений в Екатеринбурге

Согласно новому порядку, площадь могилы теперь составляет 4 кв. м для новой могилы и 2 — для родственного захоронения. Для урны площадь на территории кладбища будет составлять 0,9 кв. м земли. Глубина могилы должна быть не менее 1,5 м от поверхности земли до крышки гроба. При этом дно ямы должно находиться минимум на 0,5 м выше уровня пролегания грунтовых вод.