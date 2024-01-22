Мэрия составила единые правила захоронений в Екатеринбурге

Согласно новому порядку, площадь могилы теперь составляет 4 кв. м для новой могилы и 2 — для родственного захоронения. Для урны площадь на территории кладбища будет составлять 0,9 кв. м земли. Глубина могилы должна быть не менее 1,5 м от поверхности земли до крышки гроба. При этом дно ямы должно находиться минимум на 0,5 м выше уровня пролегания грунтовых вод.
По плану специалистов, расстояние между могилами должно составлять не менее 0,5 м. При погребении урн во все четыре стороны расстояние до близлежащего участка должно составлять 0,5 м. Высота насыпи на могиле может варьироваться от 0,3 до 0,5 м.
Также в мэрии установили, что все кладбища должны быть оборудованы мусорными площадками, скамьями, общественными туалетами. Проводить погребение можно ежедневно, кроме воскресенья, с 10:00 до 17:00. Землю можно получить бесплатно, написав заявление в службу городских кладбищ.