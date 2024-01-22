Проект к 225-летию Пушкина стартовал в Кишиневе

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Презентация культурно-просветительского и образовательного проекта «Виртуальные путешествия по пушкинским местам», приуроченное к 225-й годовщине со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина прошла в Российском центре науки и культуры в Кишиневе (РЦНК).
Организаторы отметили неизменный интерес, который проявляют кишиневцы к пушкинской тематике. Не случайно гостями вечера стали люди разных профессий и возрастов: лицеисты, учителя, журналисты, музейные работники, представители различных общественных организаций.
Гостей приветствовал исполняющий обязанности руководителя РЦНК Артем Науменков. Проект представила куратор Пушкинской аудитории Ольга Батаева.
«Этот проект позволит публике виртуально посетить пушкинские места России и больше узнать о жизни и творчестве великого русского поэта. Лейтмотивом проекта стали слова К. Паустовского: “Чтобы почувствовать Пушкина до конца, надо побывать в пушкинских местах”, — отметила она.
Собравшимся рассказали о Сообществе пушкинских музеев и его деятельности по подготовке к 225-му юбилею Пушкина, гости совершили виртуальное путешествие по пушкинским местам в России. Известный молдавский пушкинист Виктор Кушниренко рассказал о посещении поэтом Кишинева, Тирасполя и Бендер в январе 1824 года.
Представители нескольких столичных лицеев приняли участие в викторине, показав хорошие знания биографии великого русского классика. Победители в качестве призов получили книги о кишиневском периоде жизни поэта.
Кроме того, кишиневскому Дому-музею А. С. Пушкина от были переданы подарки от российских пушкинских музеев: выставка гравюр художника Валентина Васильева от Музея-заповедника «Михайловское» и книга «Интерьеры XVIII — XX веков» от московского Государственного музея А. С. Пушкина.
Завершение вечера было музыкальным: прозвучала песня «Пушкин в Молдавии’в исполнении Анжелы Арсений, оркестр аккордеонистов “Консонанс” под руководством Татьяны Кантемировой из музыкальной школы им. Марии Биешу исполнил музыкальные иллюстрации Георгия Свиридова к пушкинской повести “Метель”.
Организаторов и участников вечера тепло поблагодарила председатель Русской общины Молдовы Людмила Лащёнова.