Проект к 225-летию Пушкина стартовал в Кишиневе

Кроме того, кишиневскому Дому-музею А. С. Пушкина от были переданы подарки от российских пушкинских музеев: выставка гравюр художника Валентина Васильева от Музея-заповедника «Михайловское» и книга «Интерьеры XVIII — XX веков» от московского Государственного музея А. С. Пушкина.