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Диетолог рассказала, как правильно завтракать

Любой завтрак может стать полезнее — советы от диетолога Маргариты Королёвой.
Источник: Комсомольская правда

Любой завтрак станет полезнее, если в него будут входить зерновые каши, яйца и кисломолочные продукты, рассказала российский диетолог Маргарита Королёва. По её словам, каши при этом необходимо заваривать, а не варить.

— Например, можно заварить гречку в термосе с горячей водой температурой примерно 80 градусов, чтобы не убить большими температурами полезные компоненты. Или цельнозерновую овсянку можно залить водой комнатной температуры на ночь, утром добавить к ней немного кипятка, — посоветовала специалист.

В овсянке, залитой водой на ночь, происходит насыщение полезными бактериями — пробиотиками, которые нормализуют работу желудка. К каше также можно добавить ягоды, орехи или семечки.

Также хорошей составляющей полезного завтрака являются куриные яйца, их можно есть в виде омлетов или яичницы с добавлением семян, зелени и овощей, пишет news.ru.

Источник: news.ru.