В мэрии Екатеринбурга рассказали о судьбе трамвайных маршрутов для ВИЗа

«Специалисты Гортранса предложили объединить два маршрута трамвая — 3 и 21, схема движения которых во многом совпадает. Сделать это предлагается для того, чтобы уменьшить интервалы движения трамваев в сторону ВИЗа», — говорится в сообщении.