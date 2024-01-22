В мэрии Екатеринбурга рассказали о судьбе трамвайных маршрутов для ВИЗа

Об этом ЕАН сообщили в пресс-службе мэрии.
«Специалисты Гортранса предложили объединить два маршрута трамвая — 3 и 21, схема движения которых во многом совпадает. Сделать это предлагается для того, чтобы уменьшить интервалы движения трамваев в сторону ВИЗа», — говорится в сообщении.
В мэрии подчеркнули, что решение об объединении маршрутов не принято. Этот вопрос еще будет обсуждаться на экспертном совете в городской администрацции.
Слухи об отмене маршрута № 21, который ходит от ЦПКиО до ВИЗа и обратно, появились на прошлой неделе. Решение якобы обосновывалось нехваткой кадров в «Гортрансе».