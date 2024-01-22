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В мэрии Екатеринбурга рассказали о судьбе трамвайных маршрутов для ВИЗа

В администрации Екатеринбурга рассказали о планах объединить трамвайные маршруты № 3 и № 21 для сокращения интервалов движения вагонов.
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Источник: РИА "Новости"

Об этом ЕАН сообщили в пресс-службе мэрии.

«Специалисты Гортранса предложили объединить два маршрута трамвая — 3 и 21, схема движения которых во многом совпадает. Сделать это предлагается для того, чтобы уменьшить интервалы движения трамваев в сторону ВИЗа», — говорится в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что решение об объединении маршрутов не принято. Этот вопрос еще будет обсуждаться на экспертном совете в городской администрацции.

Слухи об отмене маршрута № 21, который ходит от ЦПКиО до ВИЗа и обратно, появились на прошлой неделе. Решение якобы обосновывалось нехваткой кадров в «Гортрансе».