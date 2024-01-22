На что в Сочи потратили средства курортного сбора за год

В прошлом году в скверах Сочи за счет курортного сбора установлены новые световые конструкции и парковая мебель, благоустроена пешеходная зона вдоль реки Восточный Дагомыс. Поэтапно ведется разработка проектно-сметной документации новых объектов благоустройства на 2024 года за счет курортного сбора, который по подсчетам властей курорта может составить не менее полумиллиарда рублей, а также в рамках федеральных, региональных и городских программ.
Также разработана проектно-сметная документация по благоустройству набережной реки Псахе, в разработке общественные пространства в микрорайоне Благодать, селе Калиновое Озеро и на улице Лазарева, за которые проголосовали жители.
В Лазаревском районе курорта предусматривается капремонт многофункционального спортивного комплекса.
Планируется комплексное благоустройство скверов «Комсомольский», «Дружбы народов», «Тюльпановое дерево» и сквера по улице Чекменева. Эти проекты победили во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения».