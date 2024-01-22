На что в Сочи потратили средства курортного сбора за год

В прошлом году в скверах Сочи за счет курортного сбора установлены новые световые конструкции и парковая мебель, благоустроена пешеходная зона вдоль реки Восточный Дагомыс. Поэтапно ведется разработка проектно-сметной документации новых объектов благоустройства на 2024 года за счет курортного сбора, который по подсчетам властей курорта может составить не менее полумиллиарда рублей, а также в рамках федеральных, региональных и городских программ.