Стоматолог: при какой боли нужно срочно обратиться к врачу

Зубная боль может возникать во время сна или во время еды, от холодного или горячего, краткосрочно или на длительное время. Как понять, нужно ли бежать к врачу или можно потерпеть, выбрав удобный день для посещения стоматологической клиники, рассказала радио Sputnik врач стоматолог-терапевт Наталья Кадькалова.
«Если у вас заныли все зубы от мороженого или холодной воды, это может быть связано с клиновидными дефектами (поражение твердой ткани зуба, не связанное с кариесом, — ред.) либо с трещинами на эмали. Здесь, конечно, надо показаться стоматологу, но не срочно, от этого вы не умрете. Кратковременная боль в одном зубе от холодной или горячей еды чаще всего бывает вызвана глубоким кариесом. Это процесс хронический, ситуация будет усугубляться, но срочно идти к стоматологу не обязательно. Однако через неделю точно нужно, потому что потом это может привести к более острой боли», — объяснила специалист.
Также она описала ситуации, когда откладывать посещение врача не стоит.
«Если при термическом воздействии в зубе возникает острая, резкая боль, и она не проходит в течение 30 секунд, скорее всего, это пульпит (воспаление сосудисто-нервного пучка зуба, — ред.), и нужно срочно бежать к стоматологу. Если зуб болит ночью, это тоже может говорить об остром воспалительном процессе, о пульпите. Если терпеть и не лечиться, то инфекция уйдет за пределы зуба и возникнет флюс. Боль при надкусывании говорит об инфекции и воспалительном процессе уже за пределами зуба», — перечислила Кадькалова.
Также она напомнила, что регулярные профилактические осмотры снижают риск появления сильной зубной боли и дальнейших больших затрат на лечение.
«Всегда пациенты жалуются, что стоматология — это дорого, что зубы лечить — это дорого. Надо понимать, что если вы будете ходить раз в полгода на профилактический осмотр к стоматологу, то никакое заболевание не уйдет, условно, дальше кариеса», — отметила Кадькалова.
В заключение она подчеркнула, что если человек заботится о гигиене полости рта, то серьезных проблем с зубами у него не будет.