Стоматолог: при какой боли нужно срочно обратиться к врачу

«Если у вас заныли все зубы от мороженого или холодной воды, это может быть связано с клиновидными дефектами (поражение твердой ткани зуба, не связанное с кариесом, — ред.) либо с трещинами на эмали. Здесь, конечно, надо показаться стоматологу, но не срочно, от этого вы не умрете. Кратковременная боль в одном зубе от холодной или горячей еды чаще всего бывает вызвана глубоким кариесом. Это процесс хронический, ситуация будет усугубляться, но срочно идти к стоматологу не обязательно. Однако через неделю точно нужно, потому что потом это может привести к более острой боли», — объяснила специалист.