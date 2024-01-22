Мокро и скользко: в Беларуси значительно потеплеет

Будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие кратковременные осадки, а днем мокрый снег и дождь ожидаются почти повсеместно. Не обойдется без слабого гололеда и утренних небольших туманов. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер будет юго-западный, южный порывистый, днем местами, а по западу на большей части республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от −3 до +2°С, максимальная днем — от одного градуса мороза до пяти тепла.