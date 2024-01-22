Мокро и скользко: в Беларуси значительно потеплеет

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Погодные условия в Беларуси в предстоящий вторник будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, и теплая воздушная масса, которая начнет поступать на территорию страны с Атлантики, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, будет облачно, на большей части республики пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.
«Ночью местами по стране ожидается метель. В отдельных районах республики слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, ночью порывистый, во многих районах Беларуси сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −5..+1°С, максимальная днем −2..+4°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем расти», — сказано в сообщении на сайте Белгидромета.
Также там говорится о неблагоприятном явлении — в ночь на вторник во многих районах республики и в Минске ожидается усиление южного ветра порывами 15−20 м/с.
До пятницы — без морозов
Что касается погоды на последующие среду и четверг, в ведомстве сообщили, что 24 января ночью скажется влияние неустойчивой воздушной массы, а днем республика окажется под влиянием системы атмосферных фронтов от циклона с центром над Швецией.
Будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие кратковременные осадки, а днем мокрый снег и дождь ожидаются почти повсеместно. Не обойдется без слабого гололеда и утренних небольших туманов. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер будет юго-западный, южный порывистый, днем местами, а по западу на большей части республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от −3 до +2°С, максимальная днем — от одного градуса мороза до пяти тепла.
В четверг, 25 января, погоду продолжат определять фронтальные разделы от циклона, смещающегося со Швеции на Псковскую область России. Будет облачно, возможны мокрый снег и дождь. Ночью и утром в отдельных районах страны — слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. По-прежнему ожидается порывистый ветер, днем по юго-западу — сильный порывисты. Температура воздуха в течение суток составит −1..+5°С, рассказали в Белгидромете.
Согласно метеосводкам, в пятницу в Беларусь вернутся морозы.