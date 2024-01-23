«Мы думали, уже не будет»: алматинцы пришли в пункты сбора при ЧС (фото)

«Сначала сидели дома, не выходили, сильно трясло. Потом через 10 минут выглянули к в окно — все во дворе и мы тоже вышли. Полчаса во дворе стояли, замерзли и обратно зашли. И опять повторилось. Не так сильно, как первый раз. Мы-то думали, уже больше не будет. Мы вышли и соседи сказали, что 124 школа открыта. Здесь сразу же сказали, какие кабинеты открыты, мы сюда пошли. Мы сумки собрали, документы. Домой пойдем, немного подождем. Часов до 5», — рассказала алматинка.