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«Мы думали, уже не будет»: алматинцы пришли в пункты сбора при ЧС (фото)

Напуганные землетрясением алматинцы пришли в пункты сбора при ЧС, расположенные, как правило, в школах города, передает корреспондент NUR.KZ.
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Корреспондент NUR.KZ прошел по нескольким пунктам сбора. Один из них оказался закрыт. В других принимают алматинцев, их расположили в кабинетах и спортзалах школ.

«Сначала сидели дома, не выходили, сильно трясло. Потом через 10 минут выглянули к в окно — все во дворе и мы тоже вышли. Полчаса во дворе стояли, замерзли и обратно зашли. И опять повторилось. Не так сильно, как первый раз. Мы-то думали, уже больше не будет. Мы вышли и соседи сказали, что 124 школа открыта. Здесь сразу же сказали, какие кабинеты открыты, мы сюда пошли. Мы сумки собрали, документы. Домой пойдем, немного подождем. Часов до 5», — рассказала алматинка.

Многие пытаются спать, находясь в неудобной позе — землетрясение случилось ночью, разбудив горожан. Жители города не слишком общительны — сказываются стресс и усталость. Ранее акимат Алматы сделал заявление по точкам сбора.

Напомним, сегодня ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут.