Блокада снята: автобусы вновь пошли на остров Русский во Владивостоке

Транспортное сообщение с островом Русский во Владивостоке, которое было ограничено вчера днем, восстановлено в полном объеме. Вечером 22 января, в 21:30, все ограничения сняли, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на ФКУ ДСД «Дальний Восток».
Напомним, 22 января в 13:00 через мост запретили проезжать рейсовым автобусам, большегрузным автомобилям, мотоциклам и автомобилям с прицепами и полуприцепами. Причиной этого стал сильный боковой ветер, который достигал 17 метров в секунду, к вечеру порывами разогнавшись до 40,2 метров в секунду. Это создавало угрозу безопасному движению габаритных транспортных средств с высокой парусностью.
Из-за этого остров попал в частичную блокаду. Автобусные маршруты, связывающие остров Русский и центр города, поделили на две части — «островную» и «материковую». На остановках на острове установили автобусы в качестве пунктов обогрева, а ДВФУ разместил своих сотрудников и студентов и оставшихся отрезанными от центра города работников других организаций в своем гостиничном комплексе.
Однако к 21:30 скорость ветра в районе моста упала до 11 метров в секунду, угроза миновала и движение возобновили в полном объеме.