Блокада снята: автобусы вновь пошли на остров Русский во Владивостоке

Из-за этого остров попал в частичную блокаду. Автобусные маршруты, связывающие остров Русский и центр города, поделили на две части — «островную» и «материковую». На остановках на острове установили автобусы в качестве пунктов обогрева, а ДВФУ разместил своих сотрудников и студентов и оставшихся отрезанными от центра города работников других организаций в своем гостиничном комплексе.