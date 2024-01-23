Вечерний @Калининград: тонкий лед, остров, а не крепость и онкоцентр как предчувствие

Поселки Матросово и Малая Матросовка так и остаются отрезанными от «большой земли». Наладить переправу через Немонин пока не получается, а ходить по льду во время оттепели нельзя, что бы там ни думали отчаянные рыбаки. Понтонный мост в Головкино покинул место «швартовки» еще в новогодние праздники, и эта история вряд ли наделала бы много шуму, если бы не высокопоставленные туристы, застрявшие в гостевом доме в Матросово. После их эвакуации проблема явно потеряла остроту, и местным жителям теперь предлагают просто подождать, пока растает лед на Куршском заливе. Тогда, по словам губернатора Антона Алиханова, можно будет взорвать ледяной покров Немонина и расчистить переправу. Но тут может возникнуть небольшая проблема: январь — не последний месяц зимы. А теперь к другим, чуть менее безнадежным, новостям уходящего понедельника.