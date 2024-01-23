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Вечерний @Калининград: тонкий лед, остров, а не крепость и онкоцентр как предчувствие

Главные события понедельника — в ежевечернем обзоре «Нового Калининграда».
Источник: Новый Калининград

Поселки Матросово и Малая Матросовка так и остаются отрезанными от «большой земли». Наладить переправу через Немонин пока не получается, а ходить по льду во время оттепели нельзя, что бы там ни думали отчаянные рыбаки. Понтонный мост в Головкино покинул место «швартовки» еще в новогодние праздники, и эта история вряд ли наделала бы много шуму, если бы не высокопоставленные туристы, застрявшие в гостевом доме в Матросово. После их эвакуации проблема явно потеряла остроту, и местным жителям теперь предлагают просто подождать, пока растает лед на Куршском заливе. Тогда, по словам губернатора Антона Алиханова, можно будет взорвать ледяной покров Немонина и расчистить переправу. Но тут может возникнуть небольшая проблема: январь — не последний месяц зимы. А теперь к другим, чуть менее безнадежным, новостям уходящего понедельника.

Источник: Новый Калининград

«Росатом» выдал документы о вводе в эксплуатацию онкологического центра в поселке Родники Гурьевского округа, сообщил губернатор Антон Алиханов. По его словам, на следующей неделе онкоцентр приступит к получению медицинских лицензий. Первых пациентов учреждение примет в апреле текущего года, заверил губернатор. До этого ввести онкоцентр в эксплуатацию обещали в декабре 2023-го. Стройка началась еще в 2018 году, и сроки сдачи онкоцентра неоднократно переносили. По счастливому совпадению хорошие новости об одной из самых проблемных строек региона пришли аккурат перед визитом президента Владимира Путина, который запланирован на 25 января.

Источник: Новый Калининград

Калининградское предпринимательское сообщество демонстрирует чудеса живучести. Пусть и с потерями, но местный бизнес пережил на своем веку ряд серьезных кризисов и сейчас вынужден существовать в условиях крайне затрудненной по известным причинам логистики. «Новый Калининград» поинтересовался у топ-менеджеров и предпринимателей-членов Балтийского делового клуба (БДК), ритейла и главы Торгово-промышленной палаты, что ждет экономику региона и чего ждут они сами от 2024 года. «До состояния “осажденной крепости” мы, пожалуй, еще не дошли, но островом уже себя почувствовали», — емко сформулировал глава КТПП Феликс Лапин. При этом он добавил, что продовольственного кризиса этому острову ждать все же не стоит. Что ж, и на том спасибо.

Источник: Новый Калининград

«Автотор» собирается построить в районе Балтийского шоссе большой литейно-механический завод. Росимущество выдало дочерней компании холдинга разрешение на стройку на земельном участке площадью в 32,5 га. По данным ведомства, завод будет изготавливать импортозамещающие комплектующие для топливных и электрических автомобилей, нефтегазовую арматуру и оснастку, товары народного потребления. Пресс-служба холдинга заверяет, что в плане экологии все безопасно: вокруг участка есть трехкилометровая санитарная зона, а «оборудование, которое будет применяться на предприятиях комплекса литейно-механических производств, будет оснащено современными системами газоочистки, отвечающими нормам и требованиям российского законодательства по защите окружающей среды, действующим для металлургических производств (ФЗ РФ № 7) в соответствии с установленными нормативами ПДК». Впрочем, после разгрома независимых экологических движений в регионе и стране в целом проверить заверения бизнеса все равно несколько затруднительно. Так что придется верить на слово.