Прогноз по землетрясениям в Алматы озвучили сейсмологи

Напомним, сегодня ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут. Между тем, как сообщили в акимате, все точки сбора в Алматы открыты и работают.