Прогноз по землетрясениям в Алматы озвучили сейсмологи

«На базе Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Комиссия проводит оценку сейсмической ситуации на территории Алматинского прогностического полигона, по итогам которой будет подготовлен Протокол внеочередного заседания комиссии. Согласно заключению Комиссии, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается», — рассказали в ДЧС.
Напомним, сегодня ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут. Между тем, как сообщили в акимате, все точки сбора в Алматы открыты и работают.