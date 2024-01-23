Наледи мешают пройти и проехать по улицам Хабаровска

В Хабаровске по улицам сложно передвигаться, как водителям, так и пешеходам. Причина тому огромные наледи, которые застыли скользкими буграми. Жители домов по улице Панфиловцев обратились в мэрию с вопросом, когда же почистят проезды, но получили довольно распространенный ответ:
«Указанные вами проезды отсутствуют в содержании городских дорожных служб, ведутся административные мероприятия по привлечению сторонних организаций к очистке указанного проезда. Подробную информацию можно получить по телефону 42−10−25».
Горожане полагают, что уже пора запасаться резиновыми сапогами, потому что весной наледи спровоцируют очень влажную обстановку в районе. Информация об этом появилась в телеграм-канале ПанВорРок.