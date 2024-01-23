Наледи мешают пройти и проехать по улицам Хабаровска

В Хабаровске по улицам сложно передвигаться, как водителям, так и пешеходам. Причина тому огромные наледи, которые застыли скользкими буграми. Жители домов по улице Панфиловцев обратились в мэрию с вопросом, когда же почистят проезды, но получили довольно распространенный ответ: