Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Наледи мешают пройти и проехать по улицам Хабаровска

В Хабаровске по улицам сложно передвигаться, как водителям, так и пешеходам.
Источник: МК.RU Хабаровск

В Хабаровске по улицам сложно передвигаться, как водителям, так и пешеходам. Причина тому огромные наледи, которые застыли скользкими буграми. Жители домов по улице Панфиловцев обратились в мэрию с вопросом, когда же почистят проезды, но получили довольно распространенный ответ:

«Указанные вами проезды отсутствуют в содержании городских дорожных служб, ведутся административные мероприятия по привлечению сторонних организаций к очистке указанного проезда. Подробную информацию можно получить по телефону 42−10−25».

Горожане полагают, что уже пора запасаться резиновыми сапогами, потому что весной наледи спровоцируют очень влажную обстановку в районе. Информация об этом появилась в телеграм-канале ПанВорРок.

ЖКХ