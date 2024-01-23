Популярную торговую точку снесли подчистую во Владивостоке

«Торговый павильон демонтирован и вывезен на площадку временного хранения. Хочется в очередной раз напомнить собственникам объектов, установленных незаконно, что не стоит дожидаться приезда спецслужбы и принудительного демонтажа, а лучше самостоятельно устранить нарушение», — рассказали в управлении дорог администрации города.