Популярную торговую точку снесли подчистую во Владивостоке

Муниципальное дорожное предприятие города «Содержание городских территорий» продолжает освобождать улицы города от незаконных объектов и на этот раз «участь» настигла популярную среди местных жителей Первомайского района торговую точку, сообщает ИА PrimaMedia.
Под снос накануне пошел торговый павильон «Беляшка» на Полярной, 1, пишет пресс-служба мэрии города.
«Торговый павильон демонтирован и вывезен на площадку временного хранения. Хочется в очередной раз напомнить собственникам объектов, установленных незаконно, что не стоит дожидаться приезда спецслужбы и принудительного демонтажа, а лучше самостоятельно устранить нарушение», — рассказали в управлении дорог администрации города.
Отмечается, что на прошлой неделе сразу с семи улиц вывезли незаконные гаражи. Их убрали с Черёмуховой, 4 и 12а, Окатовой, 11, Кипарисовой, 4 и 6, Героев-Тихоокеанцев, 20, Надибаидзе, 17, Кизлярской, 7 и Вязовой, 5.
Помимо торговых павильонов и металлических гаражей, с улиц Владивостока убирают незаконные рекламные конструкции, различные пристройки к зданиям и строения.