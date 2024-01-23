Незаконную торговлю рыбой пресекли в Хабаровске

В Хабаровске очередной рейд провели специалисты комитета по управлению Центральным районом. В ходе мероприятия сотрудники администрации пресекли деятельность двух несанкционированно установленных торговых точек, в том числе по реализации рыбной продукции и составили протокол об административном правонарушении, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Напомним, при выявлении фактов несанкционированной торговли эта деятельность пресекается, к «предпринимателям» принимаются меры по принудительному демонтажу и вывозу торговых объектов с занимаемых земельных участков.