Незаконную торговлю рыбой пресекли в Хабаровске

В Хабаровске очередной рейд провели специалисты комитета по управлению Центральным районом. В ходе мероприятия сотрудники администрации пресекли деятельность двух несанкционированно установленных торговых точек, в том числе по реализации рыбной продукции и составили протокол об административном правонарушении, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.